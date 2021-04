Nova plataforma disponibiliza aos alunos 54 filmes portugueses e estrangeiros

“Não há uma educação plena, se não integrar uma dimensão artística forte”, afirmou esta quinta-feira o secretário de Estado Adjunto e da Educação na apresentação, na Cinemateca Portuguesa, em Lisboa, dos novos recursos do Plano Nacional de Cinema (PNC). Além de uma nova plataforma com mais de 50 filmes, são também disponibilizados aos professores dossiers para prepararem as sessões de cinema nas escolas.



Ativo desde 2014, o PNC conta atualmente com 275 escolas inscritas e teve no ano letivo de 2019/2020, mais de 60 mil alunos a participarem nas suas atividades. A iniciativa “O Cinema está à tua espera” contou com mais de 90 sessões em salas de cinema por todo o país.

Esta quinta-feira, em conferência de imprensa, foram apresentadas novas ferramentas para que os alunos portugueses tenham mais acesso à sétima arte. Assim, a partir desta quinta-feira ficará acessível no site https://pnc.gov.pt, uma nova plataforma de filmes do PNC.

São 54 títulos portugueses e estrangeiros. Nuno Artur Silva, secretário de Estado do Cinema, Audiovisual e Media referiu na conferência de imprensa que “são filmes de diferentes épocas da História do Cinema”. No cartaz há filmes como o documentário José e Pilar, de Miguel Gonçalves Mendes, ao filme de Margarida Cardoso “A Costa dos Murmúrios”, ou o filme italiano “Cinema Paraíso”.

Na sessão, Elsa Mendes, a responsável do PNC explicou que privilegiaram “a História do Cinema Português, mas também a história da animação portuguesa”. Há também “filmes internacionais que abordam questões de desenvolvimento pessoal”. Também a “ficção nacional que faz o diálogo com a literatura portuguesa” está presente com filmes, por exemplo de João Botelho. Além de documentários, há também peliculas, diz Elsa Mendes, que abarcam períodos da História, como “o filme de propaganda do Estado Novo, o período da Guerra Colonial ou a Revolução”.

Esta nova plataforma vai ainda disponibilizar aos professores das escolas inscritas para visionamentos gratuitos em contexto escolar, uma nova coleção de dossiês pedagógicos. São materiais que incluem informação contextual sobre os filmes, desde dados sobre os realizadores, a um conjunto de sugestões de exercícios para realizar com os alunos em sala de aula.

Na ocasião, o secretário de Estado Adjunto e da Educação, João Costa, lembrou que “há um duplo potencial” na sétima arte, porque os alunos podem “aprender com o cinema. O governante que falou da pandemia e de “dois anos seguidos muito afetados na educação” pelos confinamentos, referiu que “não se recupera num estalar de dedos”.

“Há várias dimensões afetadas, nas literacias, na leitura, na capacidade de compreensão temos muitas dimensões afetadas. Também a dimensão da saúde mental” vincou João Costa que concluiu que “a arte faz bem” e que o âmbito da atuação do PNC, contribuiu para que “a escola seja um lugar aberto.”

Dirigido a crianças e jovens, o PNC abrange, além das escolas nacionais, também escolas portuguesas no estrangeiro, desde o nível pré-escolar ao secundário. Como missão, o PNC quer desenvolver o gosto pelo cinema, valorizando-o enquanto arte, e promover um programa de literacia para o cinema e de divulgação de obras cinematográficas nacionais.