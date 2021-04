Kate e William celebram dez anos de casamento com novas fotos oficiais

Esta quinta-feira marca o décimo aniversário de casamento do Duque e da Duquesa de Cambridge. Foi há dez anos, na Abadia de Westminster.

Quando deixaram o Palácio de Buckingham de mãos dadas no dia a seguir ao seu casamento, o casal real não estava apenas vinculado ao seu local secreto de lua-de-mel. Estavam também prestes a embarcar numa vida conjunta que os viu viajar pelo mundo, trabalhar com instituições de caridade e criar uma família.

Para marcar a data especial, o Palácio de Buckingham revelou novas fotos oficiais do casal. Da autoria do fotógrafo Chris Floyd, as imagens foram divulgadas em várias contas das redes sociais do casal real.