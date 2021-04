Sporting continua a preparar o Nacional com dois lesionados

O Sporting continuou a preparação para o jogo com o Nacional, com os mesmos dois nomes no boletim clínico.

Na preparação para esta partida, Rúben Amorim voltou a não contar com Tiago Tomás e Bruno Tabata, que fizeram tratamento às respetivas lesões.

A equipa principal leonina volta a treinar na sexta-feira, às 10h00, em Alcochete. Às 13h00, Rúben Amorim faz a conferência de imprensa de antevisão ao jogo.

O jogo Sporting-Nacional da Madeira, da jornada 30 da I Liga , realiza-se no sábado, em Alvalade, às 20h30. A partida terá relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.