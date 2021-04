​Pedro Gonçalves pretende renovar com o Sporting e ficar mais um ano em Portugal

Pedro Gonçalves, médio do Sporting, vê com bons olhos a possibilidade de renovar contrato e ficar mais um ano no clube de Alvalade, com a perspetiva de jogar a Liga dos Campeões na próxima temporada, segundo apurou Bola Branca.



Os leões querem contar com o médio de 22 anos por, pelo menos, mais um ano e são inflexíveis quanto à venda do jogador abaixo dos 60 milhões de euros da cláusula de rescisão.

Bola Branca sabe que o Sporting tem recebido muitas abordagens de vários clubes europeus, incluindo alguns da Premier League com quem o clube leonino tem boas relações, mas os leões apontam sempre para o valor da cláusula.

Pedro Gonçalves, que tem 17 golos marcados esta época em 32 jogos disputados, chegou ao Sporting no início da temporada e tem contrato válido até junho de 2025.

O Sporting detém 50% do passe do jogador, sendo que o Famalicão reserva 50% do valor de uma futura venda do internacional sub-21 português.