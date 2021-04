JMJ 2023. Organização convida a rezar o terço pelos "frutos" da jornada e pelo fim da pandemia

A organização da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) 2023, em Lisboa, convida a rezar o terço pelos “frutos” da JMJ e pelo fim da pandemia, às 21h00 deste sábado, dia 1 de maio, transmitido online.

“Só com Jesus e Maria atingiremos o objetivo da JMJ. É por isso que a oração do Terço é tão importante, especialmente agora”, refere o cardeal-patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente,

Num comunicado enviado à Agência ECCLESIA, o Comité Organizador Local da Jornada Mundial da Juventude 2023 informa que este momento de oração pretende “simbolicamente mostrar as diversas realidades eclesiais e sociais, e lembrar a força da oração comunitária”, no início do mês de Maria e com os primeiros terços JMJ Lisboa 2023 a “chegarem a casa dos portugueses”.

O terço pelos “frutos da JMJ, por todas as atividades e celebrações previstas até à sua realização e pelos jovens de todo o mundo” e a organização informa que envolve jovens de diferentes zonas de Portugal, “uma comunidade religiosa, uma família, idosos (a partir de um lar), uma comunidade do Movimento Fé e Luz, profissionais da saúde” e uma comunidade migrante.

“Este terço que iremos recitar a 1 de maio é também a expressão de que a JMJ quer ser de todos e para todos. Nele, os jovens entram em diálogo com realidades onde a JMJ também quer chegar: os doentes e os que os acompanham, os idosos, os que habitam o nosso país vindo de outros lugares do mundo, as pessoas com deficiência, as famílias”, explicou o padre Nuno Amador, da Direção de Pastoral e Eventos Centrais da JMJ Lisboa 2023.

O sacerdote do Patriarcado de Lisboa assinala também que se associam à "maratona" de oração pelo fim da pandemia, promovida pelo Papa Francisco, e que se vai realizar no mês de maio, a partir do dia 1.

O Comité Organizador Local da JMJ informa que a oração do terço vai ser transmitida online, nas redes sociais, e começa na Sé de Lisboa, a cidade-sede da próxima edição internacional da Jornada Mundial da Juventude, e vai percorrer digitalmente as dioceses portuguesas.

A versão áudio e em língua gestual portuguesa das meditações propostas no terço vão estar disponíveis no sítio da internet da JMJ Lisboa 2023, no mês de maio.