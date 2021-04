Fundação S. João de Deus ajuda vítimas das cheias em Timor

A Fundação São João de Deus tem a decorrer uma campanha para angariar donativos com vista a ajudar Timor, depois do temporal que assolou o país no início do mês de Abril. Tratou-se da maior catástrofe natural dos últimos 40 anos.

A população de Laclubar, uma pequena cidade a 100 km da capital, Dili, onde existe um Centro de Apoio à Saúde Mental dos Irmãos de São João de Deus, continua isolada, porque houve pontes que ruíram com a tempestade.

O Superior Provincial da Ordem Hospitaleira de São João de Deus admite à Renascença que "vai demorar tempo até que se consigam reparar as pontes que caíram. Mas neste momento já está a chegar ajuda de primeira necessidade através de helicóptero, seja fornecida pelo governo, seja também pela Cáritas e outras instituições de solidariedade social".

O Irmão Vítor Lameiras sublinha que "as maiores necessidades da população, sobretudo de Laclubar, são de acesso a bens de primeira necessidade que, graças a Deus, neste momento o próprio governo e algumas organizações, como a Cáritas, estão a fazer chegar às populações". E reconhece que "este temporal afetou grande parte de tudo o que eram culturas em Timor".

Este responsável diz ainda que há outras necessidades que "começam a ser mais de nível secundário, ou seja, de fazer chegar produtos para reparação das casas, outros produtos para reparação de hortas, onde as pessoas perderam aquilo que tinham cultivado"

Os donativos angariados nesta campanha serão enviados para Timor "através da Fundação São João de Deus para que localmente se possa comprar o que faz mais falta".

O Irmão Vitor Lameiras refere que "os valores que conseguirmos angariar, nós vamos colaborar com as autoridades locais para reparar pelos menos aquelas casas que ficaram mais danificadas".

Depois, "sabemos que vamos necessitar de 10 mil euros para que o Centro funcione com normalidade durante este ano, nomeadamente, valores para aquisição de combustíveis e a reparação de alguns equipamentos elétricos que foram danificados".

A comunidade dos Irmãos de São João de Deus está a funcionar "como um mediador ou um intermediário da ajuda que possa chegar a essas populações e vai prestando ajuda de primeira necessidade àquelas pessoas que se aproximam ou que vêm até ao Centro pedir essa ajuda". No fundo, "ser mediadores junto das instituições e do governo, para que essa ajuda possa chegar às pessoas que perderam os seus bens, sobretudo as que perderam as suas casas neste temporal".

Quem quiser contribuir para esta campanha "Dar a mão a Timor" pode fazê-lo através de multibanco, transferência bancária ou MBWay.

Todas as informações podem ser encontradas no site da fundação em www.fsjd.pt