Porto mais longe do título e "desconfortável" com aproximação do Benfica

Em entrevista a Bola Branca , Costa centra-se, por outro lado, na aproximação do Benfica ao segundo lugar ocupado pelo FC Porto. "Cria uma situação muito desconfortável” aos azuis e brancos, observa, numa análise aos quatro pontos que separam as duas equipas, à entrada para a jornada 30.

José Alberto Costa considera que os seis pontos de desvantagem para a liderança colocam a revalidação do título, por parte do FC Porto, num plano quase inalcançável. "Muito dificilmente o Sporting deixará de ser campeão”, acredita o treinador, antigo jogador dos dragões e antigo adjunto dos leões.

O Porto recebe o Famalicão, esta sexta-feira, e não deverá contar com Sérgio Conceição no banco. O treinador foi suspenso por 21 dias, na sequência da expulsão após o final do jogo em Moreira de Cónegos, mas Pinto da Costa revelou que o clube já apresentou recurso.