Corona, Mbemba e Zaidu em dúvida no FC Porto

O nigeriano fez treino integrado condicionado, tal como o guarda-redes Mbaye. O boletim clínico publicado pelo FC Porto assinala que Corona e Mbemba, fizeram treino condicionado. Portanto, ambos trabalharam à margem do plantel, no Olival.

Corona, Mbemba e Zaidu estão em dúvida para o jogo com o Famalicão. O FC Porto realizou o último treino, antes da partida, na quinta-feira de manhã e dos três jogadores, habitualmente titulares, aquele que está numa fase mais adiantada da recuperação de lesão é Zaidu.

O treinador do Benfica alerta, no entanto, que a e(...)

Diogo Leite, Marcano, que ainda não jogou pela equipa principal esta temporada, e Malang Sarr, que tem sido titular da equipa B, são os elementos à disposição do treinador.

O clube, que recorreu do castigo a Sérgio Conceição, não promoveu a habitual conferência de imprensa de antevisão do jogo. O FC Porto-Famalicão, a contar para a jornada 30 da I Liga, está agendado para esta sexta-feira às 21h15. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.