Veja também:

Nas últimas 24 horas, Portugal registou mais um morto e 470 infetados com Covid-19. A informação é avançada no boletim diário da Direção-Geral da Saúde.

O documento revela ainda que o valor do R mantém-se inalterado, no valor 1, quer a nível nacional, quer no continente.

A vítima mortal registou-se no Alentejo.

O número de casos ativos volta a descer, sendo agora 23.733, menos 76 do que ontem.

Os internamentos também mantém tendência de descida, com um total de 324 pessoas internadas, menos oito do que ontem, das quais 89 em cuidados intensivos (mais uma do que ontem).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 836.033 casos positivos da doença, dos quais 16.974 morreram e 795.326 conseguiram recuperar.