Lojas e centros comerciais abertos até às 19h00 durante o fim-de-semana

O primeiro-ministro confirma que, a partir de dia 1 de maio, todas as lojas e centros comerciais vão ficar abertas até às 21h00 durante a semana e 19h00 aos fins-de-semana e feriados.

António Costa apresentou as novas medidas de desconfinamento, confirmou o fim do estado de emergência e a entrada em vigor do estado de calamidade.

Fica também esclarecido que restaurantes, cafés e pastelarias podem abrir, com um máximo de seis pessoas no interior ou 10 em esplanadas, por grupo, até às 22h30.

Também os espetáculos culturais voltam a reabrir até às 22h30.

