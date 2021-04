Ginásios e atividade desportiva regressam ao funcionamento normal

O Governo deixou claro que, caso os números em Portugal no geral piorarem, as medidas mais restritivas poderão voltar a ser implementadas.

No que diz respeito ao desporto, o governo permite agora que a prática desportiva retoma na sua normalidade, o que significa que voltam a poder praticar-se as modalidades consideradas de alto risco, como artes marciais, ginástica acrobática, dança desportiva, patinagem artística, pólo aquático e râguebi.

"Os ginásios e a atividade desportiva recupera o seu funcionamento normal, de acordo com as regras impostas pela Direção-Geral de Saúde, é algo que está previsto no diploma", disse.

Esta última fase de desconfinamento irá ocorrer já fora do estado de emergência, que o Presidente da República disse que não pretende renovar. Portugal regressa, por isso, ao estado de calamidade, em que deixa de ser possível suspender certas liberdades constitucionais para fazer face à pandemia.

Nas últimas 24 horas, Portugal registou mais um morto e 470 infetados com Covid-19. A informação é avançada no boletim diário da Direção-Geral da Saúde. A única vítima mortal registou-se no Alentejo.

Os internamentos também mantém tendência de descida, com um total de 324 pessoas internadas, menos oito do que ontem, das quais 89 em cuidados intensivos (mais uma do que ontem).



Desde o início da pandemia, Portugal já registou 836.033 casos positivos da doença, dos quais 16.974 morreram e 795.326 conseguiram recuperar.