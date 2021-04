Estação Sul e Sueste no Terreiro do Paço renascida, aos 90 anos

Em ambos os lados estão instaladas as bilheteiras para os operadores turísticos no Tejo e de táxis-barco. E não há outros elementos funcionais, como caixas de multibanco ou máquinas automáticas.

O espaço de lazer começa ainda no interior do edifício. A antiga sala de embarque dos passageiros, toda decorada com azulejos, é uma das três salas da cafetaria. Do lado de fora, o espaço amplo é uma enorme esplanada e dá também acesso aos três cais de onde vão sair os barcos para os passeios no Tejo.

O exterior tem ainda uma porta de ligação à estação de interface e Ana Costa espera que seja de uso para todos, os que atravessam o rio para trabalhar e os que o fazem em lazer. Ou simplesmente, para quem quer passar ali um bom bocado frente ao rio.

Mais do que uma passagem

O lado pedagógico não foi descurado e outra antiga sala de espera - que também liga a estação fluvial à do interface - deu lugar ao Centro Tejo. Nele pode-se conhecer o ecossistema do rio Tejo ou estudar uma maquete com água que se agita ao sabor das marés e em que se veem todas as localidades tocadas pelo rio.

Noutra sala há um conjunto de faróis com filmes sobre os diferentes municípios e os pontos de interesse. Visíveis a três alturas, adaptados a adultos, crianças e pessoas com mobilidade reduzida. E é sempre possível levar uma lembrança da loja.

Do lado de terra, há uma grande praça onde estacionam os táxis e autocarros turísticos.

Além da Estação, também o Muro das Namoradeiras foi reabilitado com um projeto do arquiteto Bruno Soares.

Do outro lado, o espaço do antigo Cais da Marinha até ao Terminal de Cruzeiros, projetado pelo arquiteto Carrilho da Graça, vai ser dedicado à animação. Estão previstos diversos espetáculos e eventos. Até ao fim do ano deverá ter um restaurante mas a ampla esplanada, associada a três dos quatro quiosques instalados (o outro é de informação turística) começa a funcionar já.

É nesta zona que também foram instalados cerca de duas dezenas de estacionamentos para embarcações tradicionais do Tejo que vão fazer passeios no rio.