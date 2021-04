Desemprego volta a cair em Portugal. 6,5%, valor mais baixo desde junho de 2020

A taxa de desemprego desceu, em março, pelo segundo mês consecutivo. De acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística, a taxa é agora de 6,5%, menos 0,3 pontos percentuais que no mês passado.

Este é o valor mais baixo desde junho de 2020, mês em que a taxa de desemprego fixou-se nos 7,5%.

Segundo a nota do INE, a população desempregada abrange mais de 328 mil pessoas, menos 14 mil do que no mês anterior, mas mais quase 12 mil pessoas do que há um ano.