Covid-19. Moderna espera produzir três mil milhões de vacinas em 2022

O laboratório norte-americano Moderna anunciou a intenção de investir no processo de fabricação para conseguir produzir três mil milhões de doses da vacina contra o Covid-19, em 2022.

A empresa, que desenvolveu uma vacina com base na tecnologia RNA como a Pfizer/BioNTech, fez uma revisão em alta das expectativas para 2021 e diz agora, em comunicado, poder fornecer entre 800 milhões e mil milhões de doses durante 2021.

A Moderna destaca a intenção de investir nas instalações do grupo em Lonza, Suíça, um dos pontos de maior produção da indústria farmacêutica.

No que respeita à Moderna, já tinha sido aprovada em março uma nova linha de enchimento de produtos acabados, em Rovi, Espanha, que vai ser sincronizada com o processo de expansão de substâncias.

"Vemos o vírus a espalhar-se rapidamente, vemos que o vírus está em mutação, estamos a ver novas variantes. Temos de assumir a liderança para estarmos prontos, se necessário, para uma terceira dose", disse o diretor da Moderna para a Europa, Dan Staner, em entrevista à cadeia pública suíça RTS 1.

Os investimentos vão começar a ser aplicados no final de 2021 e no princípio do próximo ano.

A fábrica de Lonza, comunicou, entretanto que vai instalar três novas linhas de produção suplementares em Viège, no cantão suíço de Valais, para duplicar a produção de substâncias destinadas ao fabrico da vacina Moderna.

No princípio da semana, a farmacêutica francesa Sanofi, que está a desenvolver uma vacina própria anunciou que pretende produzir 200 milhões de doses do composto da Moderna contra o Covid-19, para dar resposta aos pedidos de vários países.

A pandemia provocou, pelo menos, 3.137.725 mortos no mundo, resultantes de mais de 148,6 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.