Biden no Congresso. “Estamos a sonhar outra vez, a liderar o mundo outra vez”

Foi um discurso otimista e de força o que Joe Biden fez na sessão conjunta do Congresso, na quarta-feira à noite (madrugada de quinta-feira em Lisboa). No seu primeiro discurso naquele plenário, o Presidente norte-americano deixou a garantia de que a América está de volta e a superar a crise provocada pela pandemia.

“Todos sabemos que a vida pode derrubar-nos, mas na América nunca ficamos no chão. Os americanos sempre se levantaram e hoje é isso que estamos a fazer. A América está a erguer-se de novo, a escolher a esperança em vez do medo, a verdade sobre a mentira, a luz em vez da escuridão”, afirmou.

“Após 100 dias de mandato, a América está pronta para seguir em frente. Estamos a trabalhar de novo. A sonhar de novo. A descobrir de novo. A liderar o mundo outra vez”, garantiu o chefe da Casa Branca, que assumiu a Presidência em 20 de janeiro.

No combate às desigualdades, Biden anunciou que quer colocar os ricos a pagar a crise.

“Podemos fazê-lo sem aumentar o défice. Vamos começar com aquilo que não farei: não vou impor aumentos de impostos a quem ganha menos de 400 mil dólares por ano. Mas é altura de as empresas e do 1% dos americanos mais ricos começarem a pagar o seu justo quinhão. Só a sua parte”, defendeu.