Rui Costa fecha segunda etapa da Volta à Romandia no nono lugar

Sonny Colbrelli (Bahrain Victorious) venceu esta quinta-feira ao sprint a segunda etapa da Volta à Romandia, em que o português Rui Costa (UAE Emirates) foi nono, com o mesmo tempo do vencedor.

Colbrelli, que tinha sido segundo na primeira etapa, vingou esta quinta-feira o dia anterior com um sprint autoritário, lançando primeiro e aguentando as investidas do neozelandês Patrick Bevin (Israel Start-Up Nation), segundo, e do suíço Marc Hirschi (UAE Emirates), terceiro.

Após um dia com várias contagens de montanha, foi o italiano a resistir entre trepadores e ciclistas que passam melhor por traçados acidentados para dar a terceira vitória do ano à equipa.

Rui Costa esteve em bom plano e entrou no top 10 do dia, saltando cinco posições na geral, do 17.º para o 12.º posto, mantendo os 19 segundos de distância para o camisola amarela, o australiano Rohan Dennis (INEOS).

O ciclista português acabou nos 10 primeiros da classificação final da corrida por seis vezes, mais do que qualquer outro corredor no pelotão, e tem como melhor resultado o segundo lugar de 2019, além de três terceiros lugares.

O líder da corrida desde o prólogo de terça-feira passou parte do dia a puxar pelo pelotão, para apanhar a fuga e anular ataques, e no final acabou por cortar a meta no final do grupo de cerca de três dezenas de corredores com o mesmo tempo, de 4:21.42 horas, necessárias para cumprir 165,7 quilómetros entre La Neuveville e Saint-Imier.

Dennis lidera com oito segundos de vantagem para Patrick Bevin, que bonificou e subiu ao segundo lugar, relegando dois outros homens da INEOS: o britânico Geraint Thomas é terceiro e o australiano Richie Porte é quarto, com Colbrelli em quinto, todos a nove segundos.

Na sexta-feira, a terceira de cinco etapas tem partida e chegada em Estavayer, com 168,7 quilómetros e seis contagens de montanha, todas de terceira categoria.