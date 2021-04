Primeiro cabeça de série sai de cena no Estoril Open

Denis Shapovalov, primeiro cabeça de série do Estoril Open, foi eliminado do torneio português nos oitavos de final por Corentin Moutet, 73º do "ranking" mundial.

O tenista canadiano, 14º da hierarquia mundial, era um dos principais favoritos à conquista do torneio português, mas perdeu por 2-1, com os parciais de 6-4, 2-6 e 6-3, numa partida que durou 2h07m.

Também no dia de hoje, Cristian Garín seguiu para a próxima fase devido à desistência do francês Richard Gasquet, que sofreu uma lesão no adutor e não conseguiu competir.

Cameron Norrie, que já eliminou o melhor português de sempre João Sousa na ronda anterior, seguiu em frente ao eliminar Pedro Martínez, por 2-1 em "sets".