Portugal vence em Israel e garante presença no Euro 2022 de andebol

A seleção nacional de andebol garantiu presença na fase final do Euro 2022 da modalidade, ao vencer em Israel por 41-29.

A equipa de Paulo Jorge Pereira já vencia por 22-13 ao intervalo e apenas precisava de um empate com Israel para garantir a presença na prova. Diogo Branquinho foi o melhor marcador da seleção portuguesa, com nove golos apontados.

Ainda com um jogo por disputar na fase de grupos, Portugal soma oito pontos em cinco jogos, com quatro vitórias e uma derrota, mais dois do que a Islândia e mais quatro do que a Lituânia, que já não consegue alcançar a seleção nacional matematicamente.

A seleção ainda recebe a Lituânia no próximo domingo, num jogo apenas para cumprir calendário. A fase final da prova, com 24 equipas, joga-se na Hungria e Eslováquia entre 13 e 30 de janeiro de 2020.