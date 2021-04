Phoenix Suns no "play-off" da NBA 11 anos depois

Desde 2010 que o conjunto do Arizona, duas vezes finalista, não passava da fase regular da NBA, algo que confirmaram com o triunfo sobre um dos rivais da Conferência Oeste.

O veterano Chris Paul marcou 28 pontos, com Devin Booker a acrescentar 21, enquanto Paul George foi o melhor dos Clippers, com 25 pontos.

Com os Utah Jazz (45 vitórias e 17 derrotas) já apurados no Oeste, os Suns (44-18) são os segundos a garantir o apuramento para a fase seguinte, com os Clippers (43-21) a seguirem no terceiro posto da mesma conferência.

