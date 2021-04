​A reforma da Defesa vai criar “um cabeçudo com umas pernas muito pequeninas"

No princípio deste mês, o governo aprovou em Conselho de Ministros uma alteração à Lei Orgânica de Bases da Organização das Forças Armadas (LOBOFA) que concentra mais poderes no Estado-Maior General das Forças Armadas (EMGFA).

Está em curso uma revisão da LOBOFA (Lei Orgânica de Bases de Organização das Forças Armadas). Concorda? O que falhou até agora para se ter que mudar a organização das FA?

Uma das coisas que falha estrondosamente é a comunicação. Não consigo dizer se sou a favor ou se sou contra e eu fui militar durante mais de 30 anos. Se tenho dificuldade em tomar posição, imagine-se o resto dos cidadãos. Da parte do MDN, não houve ainda o cuidado até em termos de pedagogia política de anunciar ao país as razões concretas e práticas desta mudança. Não basta dizer que os outros países aliados também o fizeram. Se compararmos com países da nossa dimensão como a Bélgica, Holanda, Dinamarca, nenhum deles tem a geografia que nós temos e muito menos a história. Temos outras necessidades. O que eu esperava e que ajudaria todos os portugueses a perceber por que razão o Governo quer fazer esta alteração era que nos citassem dois ou três exemplos de situações vividas recentemente, sobretudo em termos operacionais, em que tivesse havido alguma dificuldade de articulação dos meios justamente por não existir a orgânica superior que o Governo agora quer implementar.

O ministro não foi capaz de explicar isso?

E os deputados porque é que não perguntam? Por vezes não fazem perguntas porque não sabem o suficiente para fazerem as perguntas. Isto é que é pena.

Não devemos caminhar para um CHIEF OF DEFENSE STAFF (CHOD) como existe noutros países da NATO? Ou seja, um estado maior conjunto até porque temos cada vez menos efetivos? Não está na altura de fazer uma revisão de cima a baixo?

Não tenho nenhum indicador que isso seja assim. O formarmos uma cabeça ainda maior do que aquela que temos não vai resolver o problema da falta de efetivos.

Acha que esta reforma pode engordar a cabeça?

Vamos ficar com uma coisa cabeçuda, com um cabeçudo, uma coisa enorme com umas pernas muito pequeninas.

O cabeçudo nesse caso será o EMGFA?

Pois, terá que ser. Não imagino que seja possível ao EMGFA passar para a nova situação sem aumentar enormemente a sua dimensão nem creio que seja possível permanecer no edifício do Restelo. Mas, enfim, estou à espera que me expliquem e lamento imenso que estejamos ainda nesta altura com estas dúvidas.

No caso da pandemia, e no da vacinação, as FA revelaram-se uma verdadeira força de Proteção Civil? É afinal essa a sua vocação?

Tudo isto foi uma grande surpresa, mas, por outro lado, faz sentido que numa situação difícil como nós vivemos que as FA venham colaborar na linha da frente. Talvez o que seja necessário é rever alguma legislação para que numa situação futura a atuação possa ser feita de uma maneira mais dinâmica e mais pronta. Pareceu-me absolutamente correto tirar o máximo partido dos fraquíssimos meios que as FA têm. Neste momento, já não são só os problemas materiais, mas os problemas de pessoal. Enquanto não resolverem as condições de funcionamento do regime de voluntariado de maneira a torná-lo mais atraente é claro que vão ter sempre dificuldade para ter os efetivos necessários.