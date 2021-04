Portugal continua a desconfinar, mas público não volta aos estádios esta época

António Costa, primeiro-ministro, reafirma que os estádios deverão manter-se sem adeptos nas bancadas até ao fim da época, uma medida que tinha anunciado há duas semanas, na terceira fase de desconfinamento.



"Sobre o futebol, não foi tomada nenhuma iniciativa de alteração da situação. Até ao final da época ainda falta bastante tempo, mas não diria que vá existir uma grande alteração nessa matéria", disse, na conferência de imprensa de divulgação das medidas da quarta fase de desconfinamento.

O campeonato da I Liga termina no próximo mês, com a última jornada marcada para 19 de maio.

O primeiro-ministro confirmou ainda que a atividade desportiva retoma na sua normalidade, o que significa que voltam a poder praticar-se as modalidades consideradas de alto risco, como artes marciais, ginástica acrobática, dança desportiva, patinagem artística, pólo aquático e râguebi.

Uma temporada inteira sem adeptos



Os adeptos têm estado longe das bancadas desde março de 2020, quando foi suspensa toda a prática de desporto em Portugal, incluindo o futebol profissional, com a entrada em vigor do primeiro estado de emergência.

Na Região Autónoma dos Açores, chegou a haver eventos desportivos, nomeadamente jogos do Santa Clara, com público, contudo tal não se repetia no continente, nem na Madeira. Em outubro, houve três jogos-piloto e dois desafios da seleção portuguesa de futebol com presença de adeptos, como teste, e o FC Porto recebeu público num encontro da Liga dos Campeões. Porém, a segunda vaga da pandemia do novo coronavírus deitou quaisquer planos de retoma da assistência por terra.

A 27 de fevereiro e 13 de março, o Santa Clara recebeu Paços de Ferreira e Portimonense, respetivamente, com adeptos nas bancadas, em virtude das medidas impostas nos Açores. Foi a primeira e última vez que se viu tal coisa em 2021. Quando o número de casos de Covid-19 no arquipélago voltou a crescer, o Estádio São Miguel voltou a estar fechado ao público.