Ivo Vieira: "Será difícil, mas vamos tentar trazer três pontos do Dragão"

Ivo Vieira está preocupado com a sua equipa, com o facto de o Famalicão estar numa posição desconfortável na tabela, e por isso não faz grandes comentários sobre prejuízo ou benefício pelo momento que o FC Porto atravessa, após o empate em Moreira de cónegos.

O treinador centra a sua atenção no jogo e na importância de o Famalicão conquistar pontos.

"Vamos lutar pelos nossos objetivos. Vamos tentar trazer pontos do Dragão, apesar de sabermos que será muito difícil. Benéfico para o Famalicão é a nossa ideia de jogo e os jogadores acreditarem. Do outro lado são situações que não controlo", afirma.

Sérgio Conceição, castigado 21 dias devido à expulsão após o jogo com o Moreirense, não deverá estar no banco de suplentes a comandar a equipa. Ivo admite que "é sempre diferente", mas não vê que vantagem a sua equipa pode tirar dessa circunstância.

Equipa mais concentrada

Importante para o treinador do Famalicão é que a sua equipa esteja "mais concentrada" do que esteve com o Tondela, em que sofreu dois golos nos últimos minutos da primeira parte, permitindo que os beirões recuperassem de uma desvantagem de dois golos.

"Não podemos permitir ao adversário o que permitimos no jogo com o Tondela", remata.



Babic e Bruno Jordão estão lesionados, Rúben Vinagre está em dúvida para o desafio com o FC Porto. O Famalicão está no 12.º lugar, com cinco pontos de vantagem sobre o Farense, penúltimo classificado e primeira equipa em zona de despromoção automática. A equipa tem três pontos de vantagem sobre o Boavista, antepenúltimo e em lugar de "play-off" de manutenção.

A partida com os dragões, que ocupam segunda posição, a contar para a jornada 30 do campeonato, é esta sexta-feira às 21h10. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.