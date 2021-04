Benfica leva a bola para Tondela. Pako Ayestarán espera ficar com os pontos

O treinador do Tondela sabe que a sua equipa terá de fazer um bom jogo sem bola frente ao Benfica, porque os encarnados terão mais iniciativa de jogo, esta sexta-feira, no desafio da jornada 30 do campeonato.

Com essa consciência, da diferença entre as duas equipas, Pako Ayestarán assinala que "há sempre uma oportunidade" de vencer e o Tondela vai tentar agarrá-la.

"Temos de nos preparar para não ter bola, mas é um jogo, há sempre um oportunidade e nós vamos trabalhar para ter essa oportunidade. Temos de ser um bloco muito sólido, compacto e temos de ser capazes de saber em que momento é que a nossa transição lhes pode fazer dano", diz o treinador, em conferência de imprensa.

O espanhol destaca o percurso positivo do adversário nas últimas jornadas, com nove vitórias em 10 jogos, mas lembra que o Tondela também tem obtido "resultados positivos".

A cinco jogos do fim do campeonato, a equipa beirã está no 9.º lugar, sete pontos acima do Boavista, que se encontra em posição de "play-off" de manutenção, e com nove de vantagem sobre o Farense, a primeira equipa em lugar de despromoção automática.

A posição do Tondela é favorável, tendo no horizonte o objetivo da permanência, ma Pako Ayestarán adverte que ninguém pensa que a missão está concluída e, por isso, a equipa não está relaxada.

"Nós não estamos tranquilos. Até que matematicamente não tenhamos a I Liga garantida nada está fechado. Há muitas coisas estranhas que podem acontecer no futebol. Ainda nenhuma equipa atirou a toalha ao chão. Temos de continuar a competir. O mais importante é que dependemos de nós", refere.



O Tondela perdeu apenas um dos últimos seis jogos que realizou e não é derrotado há três jornadas consecutivas. John Murillo está em dúvida para a jogo da jornada 30 do campeonato, marcado para as 19h00 de sexta-feira. Partida com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.