Liga Europa. Golo fora deixa eliminatória em aberto entre Arsenal e Villarreal

O Villarreal está em vantagem na meia-final da Liga Europa ao vencer o Arsenal, esta quinta-feira, em casa por 2-1, mas a eliminatória fica em aberto com o golo fora marcado na segunda parte pelos "gunners".

A equipa italiana, orientada por Unai Emery, que curiosamente foi despedido do Arsenal na época passada, chegou ao intervalo a ganhar por 2-0, com golos de Manu Trigueros, logo aos 5 minutos, e Albiol, aos 29 minutos de jogo.

Dani Ceballos foi expulso no Arsenal na segunda parte, aos 57 minutos, e foi reduzido a dez unidades que o Arsenal chegou ao golo que mantém as esperanças vivas pela eliminatória, através de uma grande penalidade convertida por Pepé, aos 73 minutos de jogo.

Aos 80 minutos, Étienne Capoue viu o segundo cartão amarelo e deixou as duas equipas com dez elementos até ao fim do jogo. O jogo foi arbitrado por Artur Soares Dias, árbitro português que vai estar na fase final do Euro 2020.