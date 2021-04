Fluminense e River Plate vencem na Libertadores

O Fluminense e o River Plate venceram os jogos da 2.ª jornada do Grupo D da Libertadores. Os brasileiros ganharam ao Santa Fé, na Colômbia, por 1-2, com dois golos de Fred. Giraldo marcou para os colombianos.

Já o River recebeu o Junior Barranquilla, em Buenos Aires, e venceu (2-1), com golos de Héctor Martínez e Julián Álvarez. Miguel Borja reduziu para os colombianos nos descontos da segunda parte.

Depois dos quatro empates registados na primeira ronda do grupo, River e Fluminense partilham a liderança, com quatro pontos. Mais três do que Santa Fé e Junior.

Fred, com os dois golos marcados, passa a ser o segundo melhor marcador da história do Fluminense. O ponta de lança tem 185 golos pelos cariocas. O melhor marcador da história do Flu é Waldo, com 319.

Houve também jogo para o Grupo C, com o Barcelona do Equador a golear os bolivianos do The Strongest, por 4-0. Barcelona e Boca estão na frente do grupo, com seis pontos. Santos e The Strongest ainda não pontuaram.

Para o Grupo B, o Olímpia, do Paraguai, venceu os bolivianos do Always Ready, por 2-1. Este é o grupo mais equilibrado. Todas as equipas - Olímpia, Always Ready, Internacional e Deportivo Táchira - têm três pontos.