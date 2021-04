Final da Taça de Itália vai ter público no estádio

A final da Taça da Itália, que será disputada entre a Juventus, de Cristiano Ronaldo, e a Atalanta, vai ter cerca de cinco mil adeptos nas bancadas, após autorização do governo italiano.

"Depois de falar com o ministro da Saúde, confirmei a disposição do governo em abrir 20% do estádio para os adeptos. A Comissão Técnica Científica vai gerar um protocolo para permitir que os adeptos possam assistir ao jogo em segurança, no que diz respeito às regras contra a covid-19", afirmou a subsecretária Andrea Costa, em declarações à imprensa italiana.

Isto significa que o Estádio Mapei, em Régio da Emília, no norte de Itália, pode receber 4.700 adeptos, na final que está agendada para 19 de maio.

A decisão do governo italiano acontece pouco dias depois da aprovação da abertura parcial, em 25%, do Estádio Olímpico de Roma para quatro jogos da fase final do Euro'2020.

Em junho, a capital italiana vai receber três encontros da fase de grupos e um dos duelos dos quartos de final.

O executivo espera ainda alargar a abertura limitada dos recintos para outros desportos, como, por exemplo, o ténis, com a final do Masters 1000 de Roma, em 16 de maio, a poder ter igualmente a presença de público.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.152.646 mortos no mundo, resultantes de mais de 149,5 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.