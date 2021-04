Barcelona perde em casa com o Granada e complica contas do título

O Barcelona perdeu, em Camp Nou, na receção ao Granada por 2-1 e complica a luta pelo título.

O jogo começou bem para a equipa de Ronald Koeman, com um belo golo na primeira parte, aos 23 minutos, numa jogada de entendimento entre Griezmann e Messi, que marcou o golo.

No entanto, o Granada estragou a festa catalã no segundo tempo. Darwin Machis aproveitou um mau corte da defesa do Barcelona e empatou o jogo, aos 63 minutos de jogo.

O treinador Koeman foi expulso pouco depois, aos 66 minutos de jogo, por palavras dirigidas à equipa de arbitragem. Aos 79 minutos, Marín cruzou e Jorge Molina cabeceou dentro da área, completamente sozinho, e completou a reviravolta no marcador.

O Barcelona terminou o jogo com posse de bola superior a 80% e com mais remates, mas o Granada fez valer da eficácia nos únicos dois remates que atirou à baliza de Ter Stegen.

Com este resultado, complica-se a vida do Barcelona, que subiria ao primeiro lugar em caso de vitória, ultrapassando o Atlético de Madrid. Assim, os catalães ficam no terceiro lugar com 71 pontos, os mesmos que o Real Madrid, e a dois do Atlético de Madrid. Logo atrás, o Sevilha está em quarto, com 70 pontos.

Já o Granada está no oitavo lugar, na luta por um lugar europeu, com 45 pontos.