Compras "online" aumentam 10% em ano de pandemia

As compras "online" com cartões de pagamento portugueses cresceram 9,6% em 2020, ano de crise pandémica, sendo que a maioria do valor gasto é em comerciantes estrangeiros, segundo dados divulgados nesta quinta-feira pelo Banco de Portugal.

De acordo com o Relatório dos Sistemas de Pagamentos, o ano passado, as compras online cresceram de forma significativa, tendo aumentado em 32,3% o número de operações e em 9,6% o montante total.

Contudo, o Banco de Portugal não divulga os valores absolutos gastos em compras online.

Em 2020, as compras online com cartões portugueses feitas a entidades localizadas fora de Portugal representaram cerca de 65% do número e do valor total das compras online.

Nestas compras a comerciantes estrangeiro incluem-se, por exemplo, pagamentos a entidades como Netflix ou Apple Store.

O ano de 2020 foi marcado pela crise da Covid-19, com alteração dos hábitos de consumo e pagamento dos residentes em Portugal.