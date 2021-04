Jorge Jesus: "Todos temos de melhorar. Isto faz-me lembrar jogos sul-americanos de antigamente"

O treinador deixa, desde logo, um contributo e sugere que "uma reciclagem na arbitragem", no sentido de transmitir aos árbitros que "eles têm autoridade".

"Para que as coisas aconteçam é porque aconteceu alguma coisa antes, e estou a falar do jogo. Os árbitros têm de ter mais autoridade. Eles têm autoridade, mas têm de se assumir mais. Até há uns anos só o treinador é que podia falar no banco. Hoje falam todos, levantam-se todos, o roupeiro, o médico, se estiver lá o gato também vai o gato. Antigamente no jogo, só o capitão é que se podia dirigir ao banco. Tem de ser fazer uma reciclagem na arbitragem para lhes transmitir que eles têm autoridade", sublinha.

"Faz-me lembrar os jogos sul-americanos de antigamente"

Jesus reconhece que a sua saída de Portugal - esteve na Arábia Saudita e no Brasil - permitiu-lhe olhar para o futebol de outra forma e reforça que é necessário uma mudança. Neste momento, diz, há situações que lhe fazem "lembrar os jogos sul-americanos de antigamente".

Sobre o incidente no exterior do estádio do Moreirense, em que o empresário Pedro Pinho investiu contra um repórter de imagem da TVI, Jorge Jesus entende que se trata de um caso de polícia, mas lamenta que os agentes da autoridade não intervenham.