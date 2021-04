Jesus acredita que Benfica "tem todas possibilidades" de ultrapassar o FC Porto

Jorge Jesus considera que o Benfica tem "todas as possibilidades de chegar à segunda posição", de acesso direto à fase de grupos da Liga dos Campeões. Há quatro pontos a separar os encarnados do FC Porto, com cinco jornadas por disputar, e o treinador não tem dúvidas de que a desvantagem é recuperável, mas só fazendo um percurso sem falhas.

"Claro que acreditamos que temos todas as possibilidades de chegar à segunda posição, ainda por cima tendo um confronto direto com o Porto. Mas não temos créditos nesta reta final e precisamos de ganhar ao Tondela", sublinha, no lançamento do jogo com os beirões, marcado para esta sexta-feira.

O Tondela não perde há três jornadas, está num bom momento, e Jesus prevê "dificuldades". "É cada vez mais difícil ganhar pontos fora e Tondela não é exceção. A equipa está a fazer campeonato mais forte do que noutros anos. Vamos ter dificuldades no jogo. O campeonato em Portugal está muito competitivo e nestes últimos jogos isso ainda é mais evidente", observa.