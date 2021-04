Espetáculos-piloto. Quem testar positivo à Covid-19 não entra, mas será reembolsado

Já estão à venda os bilhetes para os dois espetáculos piloto que vão decorrer esta quinta e sexta-feira no espaço exterior do Altice Braga Forum e que vão juntar, cada um deles quatrocentos espetadores.



Em comunicado, a promotora dos eventos, a "Everything is New" dá a conhecer as regras que serão seguidas. A compra do bilhete só é concluída com o “agendamento de um Teste Rápido Antigénico (por colheita de exsudado nasofaríngea), realizado nos dias dos espetáculos a partir das 10h, pela Cruz Vermelha Portuguesa” no local do espetáculo.

O primeiro espetáculo está marcado para horas depois, às 20h00, e vai levar ao palco, no dia 29, Fernando Rocha, João Seabra e Pedro Neves. No dia 30, será a vez do músico Pedro Abrunhosa.

Segundo a promotora, que indica que a realização destes eventos piloto está “em conformidade com o Diploma aprovado em Conselho de Ministros no dia 1 de abril de 2021, na sequência do trabalho desenvolvido entre o Ministério da Cultura e da Saúde, com as entidades representativas do sector cultural”, os espetadores terão de cumprir mais uma lista de regras.

Entre os critérios está a idade. Os espetadores terão obrigatoriamente de ter entre 18 e 65 anos, têm de ser residentes em Portugal, não podem pertencer a nenhum grupo de risco ou terem “estado em contacto com infetados nos últimos 14 dias”.

Outro dos critérios, indica a promotora de Álvaro Covões, é não terem “contacto regular com pessoas de risco”, e não terem “estado infetados com Covid-19 nos últimos 90 dias.”

Além de terem de aceitar a realização dos testes-rápidos no dia do concerto, os espetadores que testarem positivo são informados que terão direito a ser reembolsados do valor do bilhete.

Com entrada autorizada apenas ao publico que testar negativo, estes espetáculos implicam também que os espetadores deem o seu consentimento no “tratamento de dados e permissão para serem contactados pela Direção Geral de Saúde”.

As portas da zona exterior do Altice Forum Braga abrem ao público a partir das 18h45. Estes espetáculos são “uma iniciativa da APEFE – Associação de Promotores de Espetáculos, Festivais e Eventos, APORFEST - Associação Portuguesa de Festivais de Música e APSTE - Associação Portuguesa de Serviços Técnicos para Eventos, e contam com a parceria da Cruz Vermelha Portuguesa, Câmara Municipal de Braga, Invest Braga, Altice Forum Braga, Braga Eventos e Multitendas”.