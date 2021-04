Sporting-Nacional vai ser "um jogo de ansiedade"

Bruno Patacas, antigo lateral-direito do Sporting e do Nacional, acredita que o duelo entre as duas equipas no próximo sábado vai ser um "jogo de ansiedade", pela proximidade do fim da época e pela candidatura ao título dos leões.

"Ambas as equipas vêm de resultados positivos, embora com objetivos bem diferentes. Vejo um Nacional a lutar desesperadamente para fugir à última posição e um Sporting moralizado à medida que o campeonato se aproxima do fim. Vai ser o jogo da ansiedade. As equipas estão em situações muito diferentes mas o Sporting tem outra qualidade e joga em casa, é nitidamente favorito à vitória neste jogo", refere, em entrevista a Bola Branca.

O antigo defesa de 43 anos, que foi ainda diretor desportivo do Nacional entre 2011 e 2014 admite o coração dividido no próximo sábado.

Patacas quer, essencialmente, que "as duas consigam os seus objetivos no fim da época. O Sporting depende de si próprio e a vantagem que tem na classificação é algo confortável". Quanto aos madeirenses, o antigo defesa admite as dificuldades para a tão almejada manutenção.

"O Nacional terá dois jogos muito importantes frente a adversários diretos, que são o Rio Ave e o Famalicão. A tarefa não é fácil, nos últimos 11 jogos que realizou, no campeonato, teve, somente uma vitória. É complicado mas tenho esperança que o Nacional consiga manter-se na Liga e que o Sporting seja campeão", conclui.

O jogo Sporting-Nacional da Madeira, da jornada 30 da I Liga , realiza-se no sábado, em Alvalade, às 20h30. A partida terá relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.