​Bispo ferido no Sudão do Sul apela ao perdão e à reconciliação

“Irmãos e irmãs em Rumbek, estou a ser bem tratado e a melhorar. Vai levar algum tempo até que as minhas pernas possam voltar a andar, mas asseguro-vos que regressarei e estarei convosco”, começa por dizer o sacerdote italiano que o Papa Francisco nomeou, em março, como bispo de Rumbek, e que no último domingo foi baleado várias vezes, num ataque que está ainda a ser investigado.



Na mensagem vídeo divulgada esta quarta-feira pelos Missionários Combonianos em Portugal - e que foi gravada na cama do hospital de Nairobi, onde se encontra em tratamento -, Christian Carlassare apela à oração e unidade de toda a diocese no sentido de perdoar quem o atacou.

“Unamo-nos em oração, com os nossos corações, para assegurar o perdão na nossa comunidade, para que consigamos procurar a justiça com o mesmo coração de Deus, que é um coração misericordioso."

“Por favor, estejam unidos a mim neste processo de reconciliação”, pede ainda o novo bispo, acrescentando “mesmo estando longe, sinto-me unido a vós”.

Natural de Itália, o missionário comboniano, de 43 anos, foi eleito pelo Papa Francisco como bispo de Rumbek, capital do estado de Lagos, no Sudão do Sul, no passado dia 8 de março. É o bispo mais jovem do mundo colocado à frente de uma diocese.

Na madrugada do último domingo, 25 de abril, foi alvejado por dois homens armados na sua residência, o que lhe causou ferimentos graves nas pernas. Depois de ter sido assistido no hospital de Rumbek, foi evacuado para Nairobi onde está fora de perigo e a recuperar do incidente.

De acordo com a agência de notícias Fides, o sacerdote terá sido também espancado. O ataque foi “aparentemente planeado”, com o objetivo de o assustar “para não ser ordenado bispo”. Mas, de acordo com as informações veiculadas pelos Combonianos, as investigações indicam que “terá sido um plano levado a cabo por elementos do clero diocesano local, que se opunham à nomeação e ordenação do missionário como bispo da diocese”.

A cerimónia de ordenação de Christian Carlassare como bispo de Rumbek está agendada para 23 de maio, domingo de Pentecostes.