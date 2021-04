Pinto da Costa e o "bis" do FC Porto. "Neste momento, acredito menos"

A crença do presidente do FC Porto na revalidação do título de campeão nacional diminuiu após o empate (1-1) em Moreira de Cónegos.

Em entrevista ao Porto Canal, esta quarta-feira, Pinto da Costa não atribuiu o reduzir da expectativa ao resultado, mas sim à arbitragem.

"Eu disse há dias que, se tudo fosse normal, acreditava que o Porto fosse campeão. Não é normal, num jogo de futebol, haver três penáltis escandalosos por marcar e o VAR, o Sr António Nobre, está de poltrona a ver e deixa passar os três. Se eu pensasse que era normal, deixava o futebol e dizia: 'Não concorremos, vamos com os juniores, entreguem o campeonato a quem quiserem'. Neste momento, acredito menos que o Porto pode ganhar o campeonato porque não foi normal", vincou.



A arbitragem de Hugo Miguel levou a fortes protestos de Sérgio Conceição, que foi expulso e, esta quarta-feira, suspenso por 21 dias.

O VAR Bola Branca, Paulo Pereira, atribuiu nota 1 a Hugo Miguel, por considerar que ficaram duas grandes penalidades por assinalar a favor do FC Porto. Um sobre Francisco Conceição e outro sobre Luis Díaz.