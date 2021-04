FC Porto vai recorrer do castigo a Sérgio Conceição

Pinto da Costa revelou, esta quarta-feira, que o FC Porto vai recorrer da suspensão por 21 dias imposta a Sérgio Conceição pela expulsão em Moreira de Cónegos, que o levará a perder o jogo com o Benfica.

Em entrevista ao Porto Canal, o presidente do FC Porto garantiu que o clube "vai recorrer para o Plenário do Conselho de Disciplina, como fez o Sporting", já na quinta-feira, assim que for notificado do castigo, e que "quer ver o tratamento que lhe é dado" pelo organismo federativo.

"Com o Sporting, o Plenário reuniu na sexta-feira. Eu fico a aguardar. Já alertei o presidente da Federação [Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes] que quero o mesmo tratamento, embora ele, como é habitual e característico, diga sempre que não é nada com ele, porque os conselhos são independentes. Mas à cautela, eu alertei-o. Quero o mesmo tratamento que o Sporting teve, que foi castigado num dia e no dia seguinte o Plenário reuniu para decidir. Queremos o mesmo tratamento porque vamos recorrer de imediato deste castigo", informou.