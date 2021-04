FC Porto. Sérgio Conceição "tem dificuldade em lidar com as emoções"

Ricardo Cabete, especialista em inteligência emocional, acredita que Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, tem dificuldade em lidar com as emoções quando se sente injustiçado, com a agravante de um dos lances em que pediu penálti no jogo com o Moreirense ter envolvido o filho Francisco Conceição, que "aumenta a carga emocional".



O técnico dos dragões foi expulso depois do apito final do jogo entre Moreirense e FC Porto, que terminou com empate a um golo e que os dragões reclamaram vários penáltis. Sérgio Conceição dirigiu-se ao árbitro Hugo Miguel e foi expulso.

"O futebol é e sempre será um desporto de paixões, pressões e emoções. O comportamento do Sérgio, por exemplo, no fim do jogo, é de quem tem claramente dificuldades em lidar com as emoções e os comportamentos em momentos em que se sente injustiçado. Este é o ponto crucial. Para o Sérgio e para a maioria de nós, é muito importante que exista justiça e respeito", começa por dizer, a Bola Branca.

Na opinião do especialista Ricardo Cabete, Sérgio deverá ter pensado que o árbitro "fez de propósito para prejudicar e, por causa disso, o FC Porto não será campeão".

O VAR Bola Branca, Paulo Pereira, deu nota 1 a Hugo Miguel, por considerar que ficaram duas grandes penalidades por assinalar a favor do FC Porto, um sobre Francisco Conceição e outro sobre Luis Díaz.