Especialista em direito desportivo defende "pena proporcional" para Sérgio Conceição

Tiago Machado, especialista em direito desportivo, diz que o Conselho de Disciplina deve aplicar a Sérgio Conceição uma pena proporcional ao sucedido, e levando em linha de conta o histórico do treinador, que foi expulso depois do jogo com o Moreirense pela forma como abordou o árbitro Hugo Miguel.

Em cima da mesa, de forma paralela, está ainda a ação do empresário com ligações ao FC Porto, Pedro Pinho,filmado a agredir um jornalista televisivo no exterior do recinto do Moreirense, a seguir ao polémico encontro e na presença do presidente dos dragões, Pinto da Costa.



Segundo o mesmo especialista, o "agente em causa deve ser punido pelas vias da comissão de intermediários", sob a égide da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), mas - igualmente, pela disciplina federativa, pois é um agente desportivo no jogo, enquanto intermediário de jogadores. Uma situação que pode levar, em última instância, à perda da sua licença registada na FPF.