SIRESP vai deixar de ser parceria público-privada

O SIRESP – Operadora da Rede Nacional de Emergência e Segurança – vai deixar de ser uma parceria público-privada (PPP) e o próximo ano e meio será usado para criar a entidade que irá gerir, não só esta rede de emergência, mas todas as outras dependentes do Ministério da Administração Interna, como o 112.

No Parlamento, onde foi chamado pelo CDS para explicar que problemas existem com a manutenção do serviço, o ministro da Administração Interna reafirmou os planos que tem para aquele sistema.

“Sim, é verdade, a parceria público-privada termina no dia 30 de junho e não será renovada, porque estamos a falar numa entidade hoje inteiramente pública e entendemos que esta matéria terá certamente prestadores de serviços privados, porque só o mercado o pode propiciar, mas será gerida num quadro público”, afirmou Eduardo Cabrita na comissão parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias.

Aos deputados, o ministro revelou ainda que o General Manuel Couto será substituído por Sandra Neves na presidência da SIRESP, SA. Sandra Neves é atual vogal deste organismo. Manuel Couto, recorde-se, pediu recentemente a demissão do cargo.

Na mesma audição, Eduardo Cabrita avançou que está em processo legislativo um diploma que determina a constituição de uma estrutura de gestão integrada das redes de tecnologia na área da segurança interna.

“O processo intercalar permitirá aqui a não a prorrogação dos contratos tal qual estão hoje, porque tudo aquilo que foi pago pelo Estado durante estes anos passa a ser propriedade do setor do Estado a partir de 1 de julho”, afirmou.