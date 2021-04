Mais três mortos e 572 infetados com Covid-19. R mantém-se no 1

Veja também:

Nas últimas 24 horas, a Direção-Geral da Saúde (DGS) registou mais três mortos e 572 infetados com Covid-19. As três vítimas mortais (duas acima dos 80 anos e uma entre os 70 e os 79 anos) registaram-se na região Norte, assim como cerca de metade dos novos casos.

O Alentejo é a região do país com menos infeções novas, apenas duas nas últimas 24 horas, representando 0,3% dos novos casos. Lisboa e Vale do Tejo tem 186 (33%), a região Centro 61 (11%) e o Algarve 31 (5%).

A faixa etária que regista mais casos novos é a que se situa entre os 30 e os 39 anos, com 101 casos novos. Os que têm entre 40 e 49 anos registam 93 casos novos e a faixa entre 20 e 29 anos registam 86 novas infeções. A faixa com mais de 80 anos regista 48 novos casos, nas últimas 24 horas.



O valor do R mantém no 1, quer a nível nacional, quer a nível continental.

O número de casos ativos regista um recuo ligeiro, para 23.809, menos sete do que ontem.

Os internamentos também prosseguem a tendência de descida. Há agora 332 pessoas com Covid-19 nos hospitais portugueses, menos 14 do que ontem, das quais 88 em cuidados intensivos (mais duas do que ontem).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 835.563 casos positivos de Covid-19, dos quais 16.973 morreram e 794.781 conseguiram recuperar.

Ainda segundo informação da DGS, Portugal já ultrapassou a fasquia de três milhões de doses administradas. Segundo os dados divulgados esta quarta-feira, até ao fim do dia de ontem tinham sido administradas 3.012.175 doses da vacina contra a Covid. Há agora mais de 800 mil doses com o esquema vacinal completo (800.991) e 2.205.184 pessoas têm pelo menos uma dose.