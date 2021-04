Madeira com 21 novos casos diagnosticados nas últimas 24 horas

Veja também:

As autoridades de saúde da Madeira diagnosticaram 21 novos casos de infeção por SARS-CoV-2 e 19 doentes recuperaram da doença nas últimas 24 horas, anunciou esta quarta-feira a Direção Regional de Saúde.

"Há a reportar 21 novos casos de infeção por SARS-CoV-2 na Madeira, pelo que a região passa a contabilizar 8.929 casos confirmados de Covid-19" desde o início da pandemia, lê-se no boletim epidemiológico divulgado.

De acordo com os dados difundidos pela autoridade regional de saúde, esta quarta-feira registou-se um aumento de casos reportados em comparação com os números notificados na terça-feira, que tinham sido apenas 14.

Os novos casos são todos de transmissão local, "na sua maioria já associados a contactos de casos positivos", refere a DRS.

Ainda segundo a autoridade de saúde regional, a região tem 258 casos ativos de Covid-19, dos quais apenas 13 são importados, sendo os restantes de transmissão local.

Onze doentes estão internados no Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, 10 deles em Unidades Polivalentes e uma doente está na Unidade de Cuidados Intensivos.

Outras 17 pessoas estão numa unidade hoteleira dedicada, permanecendo as restantes em alojamento próprio, de acordo com a DRS.

A autoridade de saúde madeirense menciona ainda que estão a ser avaliadas 115 situações relacionadas com viajantes identificados no aeroporto, contactos com casos positivos, entre outros.

Em vigilância ativa encontram-se 648 pessoas que estiveram em contacto com casos positivos e 8.398 viajantes com recurso à aplicação "MadeiraSafe", é acrescentado na nota.

Sobre a situação de doentes recuperados, a DRS realça que a região totaliza 8.600 pessoas curadas desde o início da pandemia.

A Madeira também mantém os 71 óbitos associados à doença.

Os dados divulgados esta quarta-feira pela Direção-Geral de Saúde atribuem a Região Autónoma da Madeira nove novos casos, num total de 9.170 infeções e 68 mortes devido à Covid-19 desde março de 2020.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados em relação à pandemia, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da Direção-Geral da Saúde.

A pandemia de Covid-19 provocou, pelo menos, 3.137.725 mortos no mundo, resultantes de mais de 148,6 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.973 pessoas dos 835.563 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

O gabinete do secretário da Saúde e Proteção Civil da Madeira também anunciou esta quarta-feira que até terça-feira foram administradas 84.175 vacinas contra a Covid-19 na região.