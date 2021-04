Biden 100 dias. Vacinação é o sucesso, migração o fracasso

Para reativar a economia e libertar o país dos piores índices desde a grande depressão da década de 30 era decisivo travar a pandemia, depois do fracasso inicial na contenção do vírus com o trágico balanço de mais de 570 mil mortos.

Depois de tomar posse Biden prometeu 100 milhões de vacinados nos seus primeiros 100 dias na sala oval, e esse marco simbólico foi atingido logo no 58º dia de mandato. Neste momento, quase 30% da população está completamente vacinada , mais de quase 100 milhões de pessoas de um total próximo de 330 milhões. A meio de abril mais de 200 milhões de pessoas já foram inoculadas pelo menos com a primeira dose de alguma das três vacinas disponíveis no país.

Biden pretendeu marcar diferenças imediatas para Trump na economia, políticas sociais, política externa, luta climática, mas colocou a vacinação anti-pandemia como a principal meta da agenda dos 100 dias como presidente. Meta superada com sucesso?

O sucesso ou não da vacinação era o primeiro grande teste à administração Biden. Há que dizer que Biden tem uma herança muito boa, a anterior administração Trump esteve bem na compra de vacinas e, pelo menos, nessa área a herança não é má, é boa.

Mas onde é que a administração Biden tem muito mérito? É sobretudo no planeamento e execução do processo de vacinação, porque estava razoavelmente caótico. Mesmo que a maior parte das vacinas chegasse nos prazos contratualizados, no terreno havia um claro problema de organização. Desde então a organização melhorou significativamente, e o plano de vacinação anti-Covid-19 tem avançado a um ritmo tal que a própria administração Biden, ao início, tinha dúvidas de poder cumprir.

Por isso, Biden beneficia da herança de ter as vacinas, mérito da administração anterior, mas no planeamento e execução há muito mérito da atual administração.

Na economia há um colossal plano de modernização de infraestruturas - comparável ao new deal de Roosevelt - e uma ambiciosa reforma fiscal que promete aumentar os impostos das empresas para cumprir a promessa de Biden de reduzir a pobreza infantil e a desigualdade social sistémica. Mas o Congresso promete ser decisivo nestas questões e o processo não vai ser fácil na frente económica...

Não vai ser nada fácil, mas é crucial que corra bem. Quer Biden, quer o próprio Trump, quer mesmo Obama, todos foram eleitos com um mandato claro: reconstruir a América em vez de andar no exterior a reconstruir países como o Afeganistão, o Iraque e outros.

Assim, o que os americanos esperam desde presidente como esperavam de outros é que usem os muitos recursos disponíveis, desde logo económicos, para mudar significativamente a vida da população dos Estados Unidos.

É agora ainda mais importante por causa dos brutais efeitos económicos e sociais da pandemia. Se no imediato a forma de lidar com a vacinação é uma das marcas que vai ficar ligada a esta administração, no médio prazo a grande questão é mesmo o sucesso desse grande e ambicioso plano económico.

Os Estados Unidos da América têm hoje em dia uma série de problemas para resolver na sua economia e inverter um certo declínio - relativo, evidentemente - que se verificou, mas é mais do que isso: é o problema de uma grande questão política para resolver.

Estou convencido de que as profundas divisões que existem na sociedade norte-americana, a própria ascensão do movimento chamado "populista nacionalista", no fundo, a extrema polarização da sociedade tem a ver com várias razões, mas a principal causa relaciona-se com questões económico sociais ligadas com perda de emprego, aumento de desigualdades, longa estagnação dos rendimentos e no final do mandato a administração Biden será, sobretudo avaliada pela capacidade de mudar este quadro.

A América só inverte esta polarização social e o seu declínio relativo se conseguir dar resposta a este tipo de problemas.

No plano externo, Biden tem várias etapas nos primeiros 100 dias na Casa Branca com a China na mira, o desafio a Putin, adeus ao Afeganistão e o regresso à luta climática - "a nova guerra-fria" com Moscovo vai ser chave nas relações euro-atlânticas?

Não lhe chamaria "a nova guerra fria", porque há diferenças grandes face ao que foi a guerra fria, embora o conceito não seja mau de todo, porque há crescentes elementos de bipolaridade no sistema internacional que tem algumas semelhanças com o que foi o funcionamento do sistema na guerra fria.

Mas há diferentes questões: a primeira é que no sistema crescentemente bipolar o grande conflito é agora entre os Estados Unidos e a China. De resto, é um eixo bastante assumido na estratégia interina de defesa nacional e, claramente - ao contrário da campanha eleitoral - a administração Biden admite a ascensão da China como sendo o grande risco para o futuro dos Estados Unidos e os chineses como o grande adversário.

Não usando a palavra ‘risco’, a administração Biden assume também uma espécie de guerra de transição de poder entre os Estados Unidos e a China com várias vertentes como a económica, com guerra comerciais de tarifas aduaneiras, vertente política, normativa, questões como Xinjiang, Tibete e outras.

Já a questão Estados Unidos/Rússia está lá, não é tão essencial como a questão da China, mas é um ponto que muda em relação à administração anterior.