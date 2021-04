Futsal. Nuno Dias quer voltar a ser campeão europeu e contra o Benfica na final

Nuno Dias, treinador de futsal do Sporting, gostaria de repetir o título de campeão europeu conquistado em 2019 e, de preferência, contra o Benfica na final.

A maior competição europeia de futsal de clubes tem lugar no pavilhão Dvorana Kresimir Coric, na Croácia, onde o Sporting defronta o KPRF Moscovo, na quinta-feira, na partida que encerra os quartos-de-final.

"Todo o plano que foi posto em prática, a preparação e envolvência nos deixa boas recordações e nos coloca num patamar muito alto nesta competição e muito respeitado por todos os adversários. As condições em termos de emparelhamento permite que isso possa acontecer. Vamo-nos focar em chegar à final, se der para um segundo desejo, que seja portuguesa a final e contra o Benfica", disse, em conferência de imprensa.

Após o título conquistado em 2019, os leões ambicionam manter a fasquia dos últimos anos, em que foram finalistas vencidos em 2011, 2017 e 2018, embora não tenham ido além da Ronda de Elite no ano passado. Com o estatuto de terceiro no ranking da UEFA, o Sporting sonha com a quinta final.



Já o Benfica apresenta-se como a quinta melhor equipa com melhor ranking entre os finalistas e vai estrear-se frente ao experiente Kairat Almaty, emblema cazaque que ocupa o quarto posto do ranking e é o recordista de participações (17) no torneio, marcando presença pela nona vez na fase final desta competição da UEFA, que venceu em 2013 e 2015.

Nuno Dias diz que não podem existir dias maus no atual formato da comnpetição: "Antes havia hipótese de equipa poder recuperar de um dia mau, mas o nosso pensamento é que não podemos ter um dia mau, porque se houver é deitar tudo a perder, fazer malas e ir mais cedo para Portugal. Não queremos isso, o formato é assim, conhecemos as regras do jogo, estamos preparados para elas".