Covid-19 coloca Jogos Olímpicos em cheque. "Devemos discutir a realização do evento"

O responsável pelo painel governamental japonês de peritos sobre a pandemia defendeu esta quarta-feira que as autoridades locais "devem discutir" a realização dos Jogos Olímpicos no próximo verão, face ao aumento de infeções pelo novo coronavírus.

"Estamos a chegar ao momento em que devemos discutir a realização do evento, tendo em conta a situação do aumento dos contágios e a pressão sobre o sistema de saúde, como fatores mais importantes", afirmou Shigeru Omi, numa reunião do comité de saúde do parlamento japonês.

Os Jogos Olímpicos Tóquio2020 foram adiados para 23 de julho a 8 de agosto de 2021, devido à pandemia de covid-19, enquanto os Paralímpicos foram reagendados para o período entre 24 de agosto e 5 de setembro.

O Japão está a enfrentar uma quarta vaga de contágios, que levou o governo central a declarar um novo estado de emergência sanitária em Tóquio e noutras três regiões do país, as mais afetadas pelo recrudescimento de infeções e pela ocupação crescente das camas em cuidados intensivos, para os pacientes em estados mais graves.

O apelo ao diálogo do principal assessor do executivo nipónico sobre a matéria diverge da mensagem oficial do governo de Yoshihide Suga e dos organizadores de Tóquio2020, que têm advogado a realização do evento seja qual for a evolução pandémica.