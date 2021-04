Cilic coloca ponto final no sonho de Nuno Borges no Estoril Open

Nuno Borges falhou a qualificação para os quartos de final do Estoril Open, esta quarta-feira, ao perder diante do croata Marin Cilic, 42.º classificado do "ranking" ATP, em três "sets", por 6-7(5-7), 6-4 e 6-4.

O tenista português, de 24 anos, 331.º da hierarquia mundial, venceu o primeiro "set" por 7-6 (7-5), antes de o jogo ser interrompido devido à chuva intensa que se fez sentir sobre a terra batida estorilista.

No segundo, teve oportunidade para quebrar o serviço de Cilic, no entanto, permitiu a recuperação do croata, que depois fechou o "set", por 6-4. A história repetiu-se na "negra" e Nuno Borges voltou a cair por 6-4.

Ainda assim, o tenista português fez história no Estoril, ao bater dois "top-100" para chegar ao quadro principal e, depois, à segunda ronda de um torneio do circuito ATP pela primeira vez na carreira.

Termina aqui a participação portuguesa na presente edição do Estoril Open, uma vez que João Sousa foi eliminado logo na primeira ronda.