Benfica eliminado nos quartos de final da Liga dos Campeões de futsal

O Benfica foi eliminado nos quartos de final da Liga dos Campeões de futsal, esta quarta-feira, ao perder diante do Kairat Almaty.

Na Arena Kresimir Cosic, em Zada, na Croácia, Gadeia aproveitou, aos 16 minutos, um erro de Roncaglio para adiantar os cazaques. No entanto, segundos depois, Afonso Jesus restabeleceu a igualdade.

Na etapa complementar, foi uma falha de Fábio Cecílio que permitiu a Edson repôr a vantagem do Kairat no marcador. No entanto, o Benfica só precisou quatro minutos para voltar a empatar, por intermédio de Tiago Brito.

O jogo foi para prolongamento e, aí, Tursagulov colocou o Kairat na frente. Num livre de 10 metros, Gadeia ampliou a vantagem.

Nos derradeiros minutos, o Benfica passou a jogar com guarda-redes avançado e Fernandinho aproveitou para "trair" a antiga equipa, logo a seguir a um falhanço das águias. A três segundos do fim, Orazov fez o 6-2 final, resultado que ditou a eliminação do Benfica.

A representação portuguesa na "final a 8" da Champions de futsal passa a estar, exclusivamente, a cargo do Sporting. Os leões defrontam, na quinta-feira, os russos do KPRF Moscovo.