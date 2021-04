Agressão a repórter. “O autor moral da agressão é Pinto da Costa”

No entender do comentador d’As Três da Manhã, Pinto da Costa “é o autor moral” da agressão que aconteceu na segunda-feira, no final do jogo entre o Moreirense e o FC Porto.

Foram já apresentadas desculpas, quer do empresário Rui Pinho, autor da agressão, quer de Pinto da Costa, mas Henrique Raposo considera que o ato continua a ser inaceitável.

“As autoridades desportivas vão retirar a licença de empresário ao cavalheiro em questão. Mas isso é irrelevante. Ele tem de ser punido pelo crime público que praticou: agrediu jornalistas”, diz, defendendo que este caso “vai muito para além da esfera desportiva”.

Henrique Raposo critica ainda a “cultura do ódio que as televisões alimentaram durante décadas”.