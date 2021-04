Jogador do Marítimo transferido para UCI após cirurgia

O jogador do Marítimo Moses Mosquera foi transferido, ao final da tarde de terça-feira, para a unidade de cuidados intensivos do Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, após ter feito uma cirurgia a um ombro numa clínica privada, segundo o "Diário de Notícias" da Madeira.

De acordo com o "MaisFutebol", o defesa colombiano, de 19 anos, desenvolvei uma reação alérgica à anestesia, pelo que teve de ser transportado para o hospital, onde foi internado de algumas horas nos cuidados intensivos. Entretanto, Mosquera já terá estabilizado.

Mosquera deverá ter alta médica esta quarta-feira ou no dia seguinte.