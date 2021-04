Iuri Medeiros reforça o Sporting de Braga em definitivo

O Sporting de Braga anunciou a contratação, em definitivo, de Iuri Medeiros, que estava emprestado pelo Nuremberga, da Alemanha.

O extremo de 26 anos assina contrato válido por cinco temporadas, até 2026. Com 28 jogos, seis golos apontados e cinco assistências, o extremo estava a ser um dos jogadores em destaque do Braga até sofrer uma lesão traumática no dia 29 de janeiro.

Antes, Iuri Medeiros somou passagens pelo Sporting, Arouca, Moreirense, Boavista, Génova e Légia de Varsóvia.