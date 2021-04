ANTF admite exageros dos treinadores nos protestos e pede maior controlo emocional

José Pereira admite que se vive uma situação de "certa anormalidade” pela ausência de público dos estádios, o que “não motiva, mas também não esconde algum tipo de comportamentos”. Por outro lado, a boa época do Sporting pode também contribuir para o aquecer dos ânimos.

Em declarações a Bola Branca , o presidente da ANTF sublinha que não é possível “estar em todos os campos”. Contudo, existe uma obrigação de “sensibilizar os colegas no sentido de terem mais cuidado”.

José Pereira, presidente da Associação Nacional de Treinadores de Futebol (ANTF), considera que alguns técnicos têm “exagerado nos seus comentários entre bancos, entre as equipas”, algo que “não é normal”, e pede maior controlo emocional para que volte a haver mais respeito.

ANTF subscreve palavras de Carvalhal

Esta quarta-feira, o técnico do Braga, Carlos Carvalhal, pediu "calma" aos treinadores: "Se continuarmos assim, vamos andar todos à porrada".

"Pode haver uns 'mind games' antes dos jogos, tudo bem, mas as provocações não são normais. Se continuamos assim, daqui a pouco vamos andar todos à porrada. Estou a dizer isto e não me coloco de fora, também estou incluído no lote", referiu, em conferência de imprensa.

O presidente da ANTF subscreve os comentários de Carvalhal e assume acreditar que "a maioria dos treinadores também subscreve".

“Há alturas em que [os treinadores] extravasam os seus pensamentos e princípios. Seria bom que fizessem uma reflexão, no sentido de evitar que estejam incluídos naqueles que desrespeitam ou têm menos cuidados nas intervenções que têm”, sustenta José Pereira, à Renascença.