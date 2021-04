Manchester City dá a volta em Paris e tem um pé na final da Liga dos Campeões

O Manchester City, com Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva no onze, deu importante passo rumo à final da Liga dos Campeões, esta quarta-feira, ao vencer no reduto do Paris Saint-Germain, por 1-2.

Os campeões franceses foram bastante superiores na primeira parte, pelo que o golo de cabeça de Marquinhos, aos 15 minutos, surgiu com naturalidade. Até ao intervalo, o PSG ainda dispôs de várias oportunidades para ampliar, com o Manchester City a ver jogar.

A segunda parte contou uma história totalmente diferente. O Manchester City surgiu dominante e, aos 64 minutos, surgiu o golo. Kevin De Bruyne cruzou para a área, ninguém conseguiu desviar e Keylor Navas reagiu demasiado tarde para impedir que a bola entrasse na baliza.



O golo galvanizou ainda mais o City, que sete minutos depois consumou a reviravolta. Desta vez, foi a barreira do PSG a errar, num livre direto que Riyad Mahrez cobrou a meia altura, entre dois defesas parisienses.

Aos 77 minutos, Gana Gueye complicou ainda mais a missão dos vice-campeões europeus, ao ver o vermelho direto por uma entrada de sola sobre o tornozelo de De Bruyne. Foi a deixa para a entrada do português Danilo Pereira, para impedir que o City "matasse" a eliminatória.

Ao minuto 86, houve tempo para controvérsia. O árbitro alemão Felix Brych mostrou um amarelo a De Bruyne por uma entrada parecida à que levara à expulsão de Gueye. Apesar dos gritos de "it's the same" ("é o mesmo [cartão]") dos jogadores do PSG, o amarelo não virou vermelho.

Este resultado deixa o Manchester City com um pé na final. A segunda mão da meia-final está marcada para a próxima terça-feira, às 20h00, no Etihad Stadium, em Manchester, Inglaterra. O PSG precisa de vencer por, pelo menos, 0-2 ou 1-3 para virar a eliminatória e chegar à final.